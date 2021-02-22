Жириновский хочет ввести ограничения в весе для чиновников РФ

Жириновский считает, что полным людям не место в политике. Фото: orenburg.media

Российский скандальный политик Владимир Жириновский предложил ввести ограничения в весе для чиновников и простых граждан на законодательном уровне.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Жириновского, вес чиновника должен быть не более 100 кг.

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"Вес чиновника - 100 килограммов. А если 120, 150 - это что вообще такое?" - возмущался он.

Для простых граждан политик назвал еще более низкую отметку веса - 80 кг.

По его словам, государство тратит слишком много денег на лечение людей с лишним весом.

"В настоящее время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают", - подытожил Жириновский.

В Латвии медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на €8 тыс. за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским.