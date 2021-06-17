Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 828
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 693
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1620
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 432
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 675
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 702
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1899
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 171
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 495
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 09:58

Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой

  Комментировать
Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой
Каннибала, который убил и поедал плоть своей матери, осудили на 15 лет. Фото: SPANISH POLICE

29-летнего испанца Альберто Санчеса Гомеса осудили на 15 лет тюрьмы за жестокое убийство матери и поедание ее плоти.

Об этом сообщило издание BBC.

Его арестовали еще в 2019 году. Тогда полиция обнаружила части тела вокруг дома матери мужчины - некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры.

По словам Гомеса, в момент убийства у него случился психоз. Суд отклонил такое его заявление. Ему присудили 15 лет за убийство и еще пять месяцев за поедание трупа.

Также суд постановил выплатить брату преступника компенсацию в размере €60 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали возможного маньяка-каннибала

В феврале 2019 года полиция прибыла в дом матери Гомеса из-за вызова подруги семьи. По ее словам, 66-летняя Мария Соледад Гомес не выходила на связь, а перед этим плохо себя чувствовала.

В ходе судебного разбирательства подтвердился факт причастности к убийству тогда 26-летнего сына жертвы. Он задушил ее и ел плоть в течение следующих нескольких недель, а остатки скормил собаке. Полиция хорошо знала подсудимого, который неоднократно совершал насилие в отношении своей матери.

В Испании 29-летний Альберто Санчез Гомес предстал перед судом по обвинению в убийстве своей 66-летней матери, расчленении ее тела и поедании остатков. Подсудимый утверждал, что не помнит, как расчленил и поедал мать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 8181
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6444
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3843
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3033
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2538
Мир
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду
Похудевший Ким Чен Ын приказал готовиться к голоду Просмотров: 549
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе Просмотров: 414
Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров
Байден и Путин обменялись подарками. Как закончилась встреча лидеров Просмотров: 1332
Десятки человек погибли в своих авто или возле них
Десятки человек погибли в своих авто или возле них
 Просмотров: 477
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
Игрушка из конструктора работает, как настоящая печатная машинка
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 384
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть