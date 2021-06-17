Жестоко убил и поедал плоть матери: каннибал оказался за решеткой

Каннибала, который убил и поедал плоть своей матери, осудили на 15 лет. Фото: SPANISH POLICE

29-летнего испанца Альберто Санчеса Гомеса осудили на 15 лет тюрьмы за жестокое убийство матери и поедание ее плоти.

Об этом сообщило издание BBC.

Его арестовали еще в 2019 году. Тогда полиция обнаружила части тела вокруг дома матери мужчины - некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры.

По словам Гомеса, в момент убийства у него случился психоз. Суд отклонил такое его заявление. Ему присудили 15 лет за убийство и еще пять месяцев за поедание трупа.

Также суд постановил выплатить брату преступника компенсацию в размере €60 тыс.

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В феврале 2019 года полиция прибыла в дом матери Гомеса из-за вызова подруги семьи. По ее словам, 66-летняя Мария Соледад Гомес не выходила на связь, а перед этим плохо себя чувствовала.

В ходе судебного разбирательства подтвердился факт причастности к убийству тогда 26-летнего сына жертвы. Он задушил ее и ел плоть в течение следующих нескольких недель, а остатки скормил собаке. Полиция хорошо знала подсудимого, который неоднократно совершал насилие в отношении своей матери.

В Испании 29-летний Альберто Санчез Гомес предстал перед судом по обвинению в убийстве своей 66-летней матери, расчленении ее тела и поедании остатков. Подсудимый утверждал, что не помнит, как расчленил и поедал мать.