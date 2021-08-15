Жертвами землетрясения в Гаити стали 724 человека

Более 1800 человек получили ранения. Фото: twitter.com

В Гаити, в результате землетрясения магнитудой 7,2, погибли 724 человека. Число жертв может возрасти. Об этом пишет Independent.

В результате подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.

Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение на Гаити: число погибших возросло

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.

У Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке.