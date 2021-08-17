Жертвами землетрясения на Гаити стали почти полторы тысячи человек

На Гаити погибли уже почти полторы тысячи человек. Фото: Reuters

Число жертв от субботнего землетрясения на Гаити выросло до 1419 человек, а число раненых-до 6 тысяч человек.

Многим пострадавшим пришлось ждать помощи под палящей жарой, сообщает Associated Press.

Больница на юго-западе Гаити была настолько переполнена пациентами, что многим приходилось лежать во внутренних двориках, коридорах и верандах.

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У Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, в стране произошли мощные разрушения. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. На территории всего Гаити на месяц объявили чрезвычайное положение.