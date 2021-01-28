Женщина занялась с грабителем сексом, чтобы задержать до прибытия полиции

Заправка, где произошло ограбление / Google

В Словакии вора во время ограбления заправки помогла поймать женщина, которая занялась с ним оральным сексом.

Во вторник вечером 24-летний мужчина пытался ограбить заправку, угрожая убить персонал. Об этом пишет Daily Star.

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Сотрудник открыл кассу. Вор забрал деньги и несколько раз ударил работника кулаком. Отдав деньги, работник ушел в подсобное помещение, где был другой коллега. Он смог выйти через черный ход и вызвать полицию.

Вор тогда пошел в подсобку, где попытался достать деньги из сейфа. Через несколько секунд в магазин заправки вошла неизвестная 36-летняя женщина. Она после непродолжительного разговора занялась с вором оральным сексом. Неизвестно, сделала ли это под принуждением, или по собственной воле, чтобы задержать вора.

Полиция сообщила, что мужчину нашли в подсобке полуголым. Он лежал на полу. Женщина сказала что-то вроде: "Забирайте его, я больше не могу".

Грабитель попытался совершить сопротивление, но неудачно. Деньги вернули, а вора арестовали. Его ждет суд.

Неизвестная женщина, наверно, чешка по национальности. Местные СМИ сообщают, что она, вероятно, решила таким образом остановить грабителя.

Между тем 26-летнюю модель Уитни Пейдж в Лас-Вегасе ограбили на заправке под дулом пистолета. У нее забрали сумку с банковскими карточками и успели использовать $1 тыс., прежде чем воров поймала полиция.