Землетрясение убило более 600 человек

Последствия землетрясения в провинции Ван / Getty Images

23 октября 2011 года мощное землетрясение, силой 7,2 балла, обрушилось на юго-восточную провинцию Ван в Турции. В результате больше 600 человек погибли и тысячи получили ранения.

По меньшей мере, 601 человек погиб, 4152 были ранены, 188 извлекли из под завалов живыми. Кроме того, из тюрьмы в провинции, частично разрушенной землетрясениям, сбежали около 150 заключенных, однако 50 из них через некоторое время вернулись назад.

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Около 6000 зданий были частично или полностью разрушены и 60 тыс. человек остались без жилья.

В высокогорном Ване по ночам наблюдается заморозки, и оставшиеся под открытым небом или под завалами, часто умирали от переохлаждения.

Местные были возмущены поведением военных, правительства и государственных структур, ответственных за спасательные операции и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. По их мнению, неспешная реакция властей была отчасти продиктована враждой, потому что в регионе живет много курдов, которые хотят независимости от Турции.