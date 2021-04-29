Затонул паром. Погибли 103 человека

Спасательная операция в районе, где затонул паром / Getty Images

30 апреля 2012 года перегруженный паром перевернулся на реке Брахмапутра в Индии. Погибли по меньшей мере 103 человека.

Инцидент произошел, когда переполненное судно, на борту которого находилось более 350 пассажиров, попало в шторм и перевернулось.

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Согласно данным BBC, низкие стандарты безопасности означают, что в Индии на реках часто происходят аварии паромов, но это одна из самых страшных такого типа. Инцидент произошел недалеко от села Факираграм. На пароме не было ни спасательных шлюпок, ни спасательных жилетов, и он был перегружен людьми и товарами. Большинство пассажиров - местные фермеры и их семьи.

Те, кто выжили, рассказали, что пассажиры просили капитана посадить паром на песчаную косу, когда начался шторм, но тот отказался. Затем шторм усилился, и судно раскололось на две части перед тем, как затонуть.