Зарезал свою семью, чтобы не говорить правды, что не учится в университете

Убийца Менхаза Заман / Mirror

Парень в Канаде годами врал семье, что учится в университете, а когда пришло время признаться, убил всю семью.

Родители Менхаза Замана хвастались сыном. С гордостью рассказывали, что их 23-летний парень ставит семью превыше всего и получит диплом инженера. Об этом пишет британская Mirror.

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59-летний отец Монируз и 50-летняя мама Момотаз не могли дождаться, чтобы увидеть его выпускной, ради которого тяжело работали. Заман жил с родителями, 21-летней сестрой Малес, и 70-летней бабушкой Фироз в городе Маркхэм, что в канадской провинции Онтарио.

Родители эмигрировали из Бангладеш в поисках лучшей жизни. Монируз работал в местном такси, а Момотаз занималась сдачей в аренду недвижимости. Фироза помогала смотреть за детьми. Пара гордилась своими корнями и заботилась, чтобы их сын и дочь помнили о бангладешском происхождении.

В основе воспитания были важность семьи и трудовая этика. Замана и Малес с детства учили, что образование и упорный труд - основа успеха. К 2019-му Малес училась в университете на нейрохирурга. Ее брат ежедневно выходил из дома, чтобы успеть на автобус, и возвращался, чтобы рассказать об обучении на инженера в Йоркском университете.

Выпускной Замана должен был быть 28 июля. Парень должен был получить степень магистра. Но у него был секрет. Он много лет жил двойной жизни, и никакого выпускного не предусматривалось. Парень не поступил в Йоркский университет, но в местный колледж, из которого его вскоре отчислили.

Он ничего не рассказал семье. Выходил из дома каждый день с рюкзаком и ноутбуком, и делал вид, что едет в университет. Сначала действительно ехал туда, находил тихое место, чтобы поиграть в онлайн-игры. Встретил много онлайн-друзей и растворился в виртуальной жизни. Семья ни о чем не подозревала.

К лету 2019-го Заман знал, что время уходит. Его родители были рады быть на его выпускном, и парень понимал, что секрет вот-вот раскроется. 27 июля за день до выпуска, отец Замана был на работе, сестра работала в продуктовом магазине, а мама и бабушка отдыхали. Около 15:00 он убил маму, ударив ее ломом, и перерезав горло кухонным ножом. Через час сделал то же с бабушкой. Затем играл в видеоигры, ожидая, когда вернется сестра. Когда Малес вошла, ударил ее по голове и перерезал горло. Ближе к полуночи вернулся с работы отец. Заман ударил его дубинкой по голове и перерезал горло.

Затем разговаривал со своими друзьями из онлайн-игр и признался, что только что зарезал семью, поэтому, наверное, проведет остаток жизни в тюрьме. Сначала они подумали, что он шутит, и это извращенный способ привлечь внимание. Но Заман отправил фото тел онлайн-друзьям и селфи, на котором держал окровавленный нож. Имея только его игровое имя Zaman и местонахождение в Канаде, онлайн-сообщество заявило в полицию. IP-адрес выследили к дому, и полиция прибыла 28 июля.

Замана арестовали. Резня поразила канадское общество. Парень признался, что убил семью, потому что годами врал об образовании. Не хотел, чтобы они обнаружили, что он неудачник. В сентябре 2020-го Заман признал себя виновным по 3-м пунктам обвинения. Два месяца спустя 24-летнего убийцу приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение в течение 40 лет. Это значит, что ему будет 64 года, когда получит возможность просить о помиловании.