На северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель Таньсо-1.
Таньсо-1 может проводить метеорологические наблюдения, тестировать микрогравитации и проверять грузоподъемности спутника, сообщает Xinhua.
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Разработан частной китайской компанией Space Trek аппарат запустили с космодрома Цзюцюань. Это первый запуск ракеты, разработанной данной компанией.
По состоянию на декабрь 2019 году в Китае насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.
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