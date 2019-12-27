Суборбитальную ракету-носитель запустили в Китае Фото: Xinhua

На северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель Таньсо-1.

Таньсо-1 может проводить метеорологические наблюдения, тестировать микрогравитации и проверять грузоподъемности спутника, сообщает Xinhua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли

Разработан частной китайской компанией Space Trek аппарат запустили с космодрома Цзюцюань. Это первый запуск ракеты, разработанной данной компанией.

По состоянию на декабрь 2019 году в Китае насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.