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пятница, 27 декабря 2019 23:43

Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель

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Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Суборбитальную ракету-носитель запустили в Китае Фото: Xinhua

На северо-западе Китая запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель Таньсо-1.

Таньсо-1 может проводить метеорологические наблюдения, тестировать микрогравитации и проверять грузоподъемности спутника, сообщает Xinhua.

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Разработан частной китайской компанией Space Trek аппарат запустили с космодрома Цзюцюань. Это первый запуск ракеты, разработанной данной компанией.

По состоянию на декабрь 2019 году в Китае насчитывалось более 60 частных компаний, работающих в области коммерческого освоения космоса.

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