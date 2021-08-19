Запад нанес финансовый удар по "Талибану"

Международный валютный фонд заблокировал резервы Афганистана. Фото: nlb.by

Международный валютный фонд заблокировал Афганистану доступ к ресурсам МВФ. Отныне у исламистского движения "Талибан", захватившего власть в стране, нет доступа к $440 млн новых валютных резервов.

Об этом сообщило издание Reuters.

"Сейчас в международном сообществе неопределенность относительно признания правительства в Афганистане. Из-за этого страна не может получить доступ к СДР или другим ресурсам МВФ", - сообщил представитель МВФ.

Соответствующее заявление фонд сделал на фоне давления со стороны казначейства США. В понедельник, 23 августа, МВФ завершит распределение СДР на $650 млрд между 190 странами-членами, пропорционально их долям в фонде.

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США переживает, чтобы распределение резервов не попало в руки непризнанному правительству Афганистана.

Увеличение резервов направили на помощь бедным странам, пострадавшим от коронавируса.

США также заморозили все активы центрального банка Афганистана в стране. Это $9 млрд.

Президент США Джо Байден подтвердил, что американские военные могут остаться в Афганистане после завершения своей миссии 31 августа из-за задержки эвакуации желающих покинуть захваченный талибами Афганистан.