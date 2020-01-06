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понедельник, 06 января 2020 16:41

Закон США о европейской энергобезопасности теряет актуальность, поскольку Украина воссоединяется с РФ - Forbes

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Закон США о европейской энергобезопасности теряет актуальность, поскольку Украина воссоединяется с РФ - Forbes
Фото: Censor.net

Закон о защите энергетической безопасности Европы, составленный сенатором из Техаса Тедом Крузом и призванный спасти Евросоюз от российского природного газа, теперь оказался практически бесполезным, поскольку две крупнейшие газовые компании Украины и России - "Нафтогаз" и "Газпром" - фактически помирились. Об этом пишет издание Forbes, передает Главком.

"Соглашение между "Нафтогазом", государственным "Оператором газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом" содержит целый ряд договоренностей, которые сделают Украину транзитным рынком российского газа на следующие четыре года. И этот газ потечет в Европу. Таким образом, обращенные к европейцам призывы не покупать российский газ, так как это позволяет Кремлю увеличивать его доходы будут равносильны попыткам отобрать у Украины 10% ее казны и сжечь их на костре", - говорится в статье.

Подчеркивается, что Вашингтон поддержал Украину в конфликте, который начался между Киевом и Москвой в 2014-м и спровоцировал санкции против российских нефтегазовых интересов. Между тем на фоне этого конфликта портились и отношения между США и Россией.

В статье отмечается, что подписанное соглашение стало результатом проявленного "Нафтогазом" терпения и его многолетних разбирательств с "Газпромом" в арбитражных судах Стокгольма. Как отметили представители "Нафтогаза" в своем заявлении, подписание соглашения также способствовало введению американских санкций против "Северного потока-2" - газопровода "Газпрома", который соединит Россию с Германией через Балтийское море. "Газпрому" нужна была сделка, которую можно было бы противопоставить Вашингтону, который пытается напугать его европейских партнеров и заставить их отказаться от идеи использования "Северного потока-2". В консорциум, которому принадлежит "Северный поток-2", входят французская компания Engie и британская компания Royal Dutch Shell. Это соглашение ознаменовало собой данное перемирие.

"Теперь, когда газовый вопрос решен, ситуация на востоке Украины, где пророссийские силы требуют автономию, тоже может быть урегулирована при новом президенте Владимире Зеленском. Это принесет пользу обеим сторонам и может в конечном итоге обернуться отменой европейских санкций против России", - отмечает Forbes.

Отмечается, что пока в вопросе санкций Брюссель придерживается линии Вашингтона. Однако угроза санкций против "Северного потока-2" переполнила чашу терпения европейцев и предоставила европейским лидерам, которые относятся к Трампу в лучшем случае без особого энтузиазма, повод для того, чтобы выступить против политики Вашингтона в отношении России. Более того, новое соглашение между украинской и российской газовыми компаниями выполняет ряд требований Минских соглашений. В этом соглашении, подписанном при посредничестве Германии и Франции, сформулированы те условия, которые Россия и Украина должны выполнить, чтобы санкции были сняты. (...) Это соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" имеет большое значение для украинской экономики.

"После евромайдана украинский ВВП резко сократился. В то время Украина стала Венесуэлой Европы. Украина начала постепенно восстанавливаться через два года, и сейчас темпы роста ее экономики превышают 4%. В прошлом году Украина, по некоторым оценкам, потеряла около $ 3 млрд доходов от транзита газа - это примерно 71 млрд грн. Чтобы было понятнее, в октябре 2019 бюджетный профицит Украины составил 30,2 млрд грн. В прошлом году налогооблагаемый доход "Нафтогаза" составил около 14% от общего государственного бюджета Украины", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что пока неясно, насколько серьезную роль в заключении этого соглашения сыграли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В начале декабря они встретились с Владимиром Путиным и Зеленским в Париже. Меркель и Макрон руководят странами, которые вложили миллиарды долларов в российские газовые соглашения.

Ранее Франция уже сталкивалась с американскими санкциями. Французская компания Total инвестировала огромные средства в иранскую нефть, и американские санкции поставили эти инвестиции под угрозу. Судья Нью-Йорка оштрафовал французский банк BNP Paribas на 8,9 миллиарда долларов за нарушение санкций в отношении Ирана в 2015 году.

Макрон призвал положить конец шестилетней новой холодной войне с Россией. По стандартам США в отношении его можно было бы начать расследование по подозрению в "сговоре с Россией". Как и в отношении Меркель, чья страна станет конечной точкой "Северного потока-2", строительству которого США намерены помешать, как заявил Госдепартамент на прошлой неделе.

Немецкие компании Wintershall и Uniper являются партнерами в консорциуме, который владеет этим газопроводом. Хотя Макрон и Меркель не связаны какими-либо личными деловыми отношениями с российским правительством, их правительства имеют больше деловых интересов в России, чем президент Трамп.

Россия - главный конкурент для экспорта американского СПГ в Китай и Европу.

США заявляют, что чрезмерная зависимость Европы от российского природного газа несет в себе огромный риск.

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