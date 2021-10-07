Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов при НАТО

Захарова пожаловалась, что НАТО не будет с кем вести диалог. Фото: Reuters

После высылки восьми российских дипломатов из Брюсселя в НАТО может не остаться тех, с кем вести диалог.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Численность российского постпредства при НАТО уже сокращали в 2015-м и в 2018 году.

"Речь идет о последовательной линии НАТО. Видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто сможет реально вести разговор на должном уровне с международным секретариатом Альянса. Официально российскую сторону проинформировали об этом 6 октября. Таким образом, состав нашей миссии сокращается вдвое с 1 октября текущего года. Этот шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным", - сказала она.

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Захарова заявила, что в СМИ началась кампания против дипломатов.

НАТО вышлет восемь работников российской миссии при Альянсе в Брюсселе из-за враждебной деятельности Москвы. В заявлении говорится, что НАТО отзывает аккредитацию восьми членов российского представительства, "которые являются необъявленными офицерами российской разведки".