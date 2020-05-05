В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов Шарджи загорелся 45-этажный небоскреб. В огне оказалось все здание.
Видео и фото с места событий опубликовали в Khaleej Times.
Возгорание началось в 21:04. Очаг возгорания мог быть на 10 этаже в одном из ресторанов, откуда огонь пошел вверх.
Пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты и организовали эвакуацию жителей. Небоскреб имеет 36 жилых этажей, на каждом из которых 12 квартир.
Также эвакуировали людей из соседних зданий.
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Обломками были повреждены стоящие внизу автомобили.
Два года назад в Нью-Йорке горел 58-этажный небоскреб Trump Tower. В нем находится штаб-квартира компании The Trump Organization президента США Дональда Трампа.
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