В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов Шарджи загорелся 45-этажный небоскреб. В огне оказалось все здание.

Видео и фото с места событий опубликовали в Khaleej Times.

Возгорание началось в 21:04. Очаг возгорания мог быть на 10 этаже в одном из ресторанов, откуда огонь пошел вверх.

Автор: Khaleej Times. В Арабских Эмиратах горит небоскреб

Пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты и организовали эвакуацию жителей. Небоскреб имеет 36 жилых этажей, на каждом из которых 12 квартир.

Также эвакуировали людей из соседних зданий.

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Обломками были повреждены стоящие внизу автомобили.

Два года назад в Нью-Йорке горел 58-этажный небоскреб Trump Tower. В нем находится штаб-квартира компании The Trump Organization президента США Дональда Трампа.