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четверг, 18 июля 2019 12:01

Загорелась студия аниме - 24 погибших

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Загорелась студия аниме - 24 погибших
Полиция считает, что здание подожгли. Фото: Reuters

18 июля в японском Киото произошел пожар на студии аниме.

По меньшей мере 24 человека погибли. Спасатели подозревают поджог, сообщает NHK.

В четверг в студию Kyoto Animation Co зашел мужчина и бросил неизвестную жидкость. Это вызвало возгорание. В трехэтажном здании студии пожар начался в 10:30 утра по местному времени.

Очевидцы рассказали, что слышали серию взрывов. Позже видели, как потерпевших выносят на одеялах.

Десятки людей получили травмы. Судьба нескольких десятков человек до сих пор неизвестна.

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Подозреваемого задержала полиция. У него ожоги.

Студия Kyoto Animation разрабатывала аниме-сериалы K-On! и "Меланхолия Харухи Сузумии".

В японском городе Саппоро 16 декабря произошел взрыв в кафе, пострадал по меньшей мере 41 человек. Здание обрушилось почти полностью, после этого начался масштабный пожар.

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Дата
18
июля

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