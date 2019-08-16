Жадный ловелас убил секс-работницу

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 117
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 639
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1665
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1737
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1161
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
7
8
8
26
6
Показали лучшие научные фото года
Показали лучшие научные фото года
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Летел в Крым: российский лайнер загорелся сразу после взлета
Летел в Крым: российский лайнер загорелся сразу после взлета
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле
По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле
Видео
Все видео
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле
В России горит "Святая Русь"
В России горит "Святая Русь"
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
Кенгуру в шоке: Австралию плотно накрыло снегом
США получили много информации – Трамп о взрыве на российском полигоне
США получили много информации – Трамп о взрыве на российском полигоне
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 639
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1665
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6462
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4293
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 18
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
пятница, 16 августа 2019 15:45

Жадный ловелас убил секс-работницу

  Комментировать
Жадный ловелас убил секс-работницу
Осудили убийцу секс-работницы в Чехии. ФОТО: bitnovosti.com

Сегодня суд чешского города Усти-над-Лабем осудил 29-летнего гражданина Украины за жестокое убийство секс-работницы.

Тело женщины было найдено на улице города Теплице в декабре прошлого года, передает Novinky.

Украинец Андрей Мацола, находясь в Чехии, договорился с женщиной на секс за 300 чешских крон, однако позже она стала требовать больше денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избили и закопали живьем: подробности страшного преступления

Мужчина бросился на нее с кулаками, а потом ударил камнем по голове. Жертва скончалась.

Мацоле, кроме убийства, приписывали еще и изнасилование убитой. Но потом суд отверг обвинения о насилии и приговорил его к 17,5 годам тюрьмы.

В Запорожье следователь одного из райотделов "заказал" убийство местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника. За совершение преступления полицейский предлагал $4 тыс. Заказное убийство предупредили сотрудники Службы безопасности Украины и задержали организатора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жадный ловелас убил секс-работницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Его называли главным сказочником украинской литературы

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 117784
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 26802
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 25644
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 22087
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15321
Мир
Сосуд для слез и перстень - нашли захоронение аристократа
Сосуд для слез и перстень - нашли захоронение аристократа Просмотров: 207
Богачи теряют миллиарды: подробности
Богачи теряют миллиарды: подробности Просмотров: 450
Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире
Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире Просмотров: 513
Показали лучшие научные фото года
Показали лучшие научные фото года
7
 Просмотров: 3285
Ученые создали сверхмощный компьютер, который генерирует вселенные
Ученые создали сверхмощный компьютер, который генерирует вселенные Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Для них язык - это самое больное: почему Донбасс будет сложно вернуть, рассказал режиссер
1
Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
Голосов: 553
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua