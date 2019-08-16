Жадный ловелас убил секс-работницу

Осудили убийцу секс-работницы в Чехии. ФОТО: bitnovosti.com

Сегодня суд чешского города Усти-над-Лабем осудил 29-летнего гражданина Украины за жестокое убийство секс-работницы.

Тело женщины было найдено на улице города Теплице в декабре прошлого года, передает Novinky.

Украинец Андрей Мацола, находясь в Чехии, договорился с женщиной на секс за 300 чешских крон, однако позже она стала требовать больше денег.

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Мужчина бросился на нее с кулаками, а потом ударил камнем по голове. Жертва скончалась.

Мацоле, кроме убийства, приписывали еще и изнасилование убитой. Но потом суд отверг обвинения о насилии и приговорил его к 17,5 годам тюрьмы.

В Запорожье следователь одного из райотделов "заказал" убийство местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника. За совершение преступления полицейский предлагал $4 тыс. Заказное убийство предупредили сотрудники Службы безопасности Украины и задержали организатора.