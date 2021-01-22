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пятница, 22 января 2021 22:50

Задержанного в Беларуси украинца признали политзаключенным

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Задержанного в Беларуси украинца признали политзаключенным
Общее число политических заключенных возросло до 190 человек. Фото: spring96.org

Имя одного из украинцев попало в список политических заключенных Беларуси.

Представители белорусских правозащитных организаций выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще 5 человек и требуют их немедленного освобождения. Об этом сообщает Весна.

"Решение о расширении списка политических заключенных приняли в связи с информацией о взятии под стражу и предъявления обвинений по ч.2 ст.293 УК Александре Потресаевой и Александру Резнику. Также по ч.1 ст.342 УК проходят Михаил Ференц (украинец), Виталий Щербич и Рената Смирнова", - говорится в сообщении.

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Преследование этих людей правозащитники расценили как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражение собственного мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси.

В Минске, Беларусь, на Площади независимости неизвестный поджег сам себя. Видео очевидца опубликовали в Telegram-канале.

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