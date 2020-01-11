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суббота, 11 января 2020 22:15

Задержали организатора "фабрики интернет-троллей" близкого к Путину - СМИ

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Задержали организатора &quot;фабрики интернет-троллей&quot; близкого к Путину - СМИ
Российского бизнесмена Евгения Пригожина связывают с организацией и финансированием "фабрики интернет-троллей".

Российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "Агентством интернет-исследований" ("Фабрикой троллей") и ПВК Вагнера задержали в Германии.

Пригожин якобы был задержан после прибытия в аэропорт Мюнхена рейсом SU 6657 российской авиакомпании "Аэрофлот" из Санкт-Петербурга, сообщило информационно-политическое немецкое издание Zuerst!

Позже публикация, размещенная на сайте Zuerst! под заголовком "Влиятельный российский бизнесмен арестован в аэропорту Мюнхена", стала недоступной для прочтения.

Регулярный рейс "Аэрофлота" 10 января в соответствии с расписанием прибыл в Мюнхен в 11:20 по местному времени.

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В пресс-службе федеральной полиции в Международном аэропорту Мюнхена информацию о возможном задержании Пригожина не подтвердили.

Руководитель пресс-службы Кристиан Кегльмайер в комментарии DW опроверг информацию, обнародованную ранее в Zuerst!. "Никакого задержания не было", - заявил Кегльмайер.

Генконсул России в Мюнхене заявил, что информация о задержании Пригожина не соответствует действительности. "Он действительно прилетел рейсом "Аэрофлота", но его никто не задерживал", - заявил Ганжа и отметил, что местная полиция официально подтвердила консульству, что никакого задержания не было.

Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.
Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и "частной военной компании Вагнера".

Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
Пригожин якобы также нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

В декабре 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (УКИА) Министерства финансов США включило Пригожина в санкционный список в соответствии с административным указом о "блокировании имущества других лиц, вносящих вклад в ситуацию в Украине".

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