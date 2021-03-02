Забили палкой: 9-летний ребенок не пережил обряда экзорцизма

Инцидент произошел в городе Делгода, где уже не впервые совершают попытки "изгнания". Фото: pixabay.com

В Шри-Ланке 9-летнюю девочку до смерти избили палкой во время ритуала "изгнания бесов". Соседи пытались вмешаться, услышав крики, но не смогли ее спасти.

Правоохранители взяли под стражу горе-экзорцистку и мать девочки, пишет BBC. Им предъявили обвинение в убийстве ребенка и задержали до 12 марта.

Мать считала, что ее дочь одержима демоном, поэтому отвела ее в дом экзорцистки. Та сначала намазала ребенка маслом, а потом начала бить тростью. Когда девочка потеряла сознание, ее доставили в больницу, где она умерла.

Инцидент произошел в городе Делгода, где уже не впервые совершают попытки "изгнания", которые приводят к физическим травмам или смертям.

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Мужчина в образе дьявола перепрыгивает через младенцев во время католического праздника Тела Христова в испанском городе Кастрильйо-де-Мурсия.