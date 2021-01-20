За отсутствие маски заставляют отжиматься

Наказание за отсутствие маски - отжимание / abc.net.au

Иностранцев, пойманных без масок на индонезийском курортном острове Бали, заставляют отжиматься.

На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, как туристов заставляют отжиматься на тропической жаре, а над ними стоят работники службы безопасности в масках. Об этом пишет Gulf News.

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Власти Бали ввели обязательное ношение масок на публике в прошлом году, когда Индонезия боролась со вспышкой Covid-19. Однако в последние дни поймали без масок множество иностранцев, сказал сотрудник службы безопасности Густые Агунг Кетут Сурьянегара. Более 70 человек заплатили штраф в размере $7, а еще около 30 сказали, что у них нет денег. Вместо этого им велели отжиматься.

Те, у кого не было маски, должны были отжаться 50 раз. Те, кто носил ее ненадлежащим образом, - 15 раз.

"Сначала они сказали, что не знают правил. Потом говорили, что забыли маски, или что маска была влажная или поврежденная", - сказал Сурьянегара.

Бали - остров, который является центром индуизма в густонаселенной стране с мусульманским большинством. Некоторых индонезийцев тоже наказывали отжиманием.

Власти Бали предупредила, что иностранцев, которые нарушают правила карантина, могут выслать из страны, хотя до сих пор нет новостей о депортации за то, что кто-то не носил маску. Остров, который пострадал от эпидемии, официально остается закрытым для иностранных туристов. Однако он стал домом для многих иностранцев, которые переселились сюда.