За ношение джинсов отправляют в трудовые лагеря

Ким Чен Ын запретил носить джинсы. Фото: Reuters

В Северной Корее запретили носить джинсы.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Запрет наложил лидер страны Ким Чен Ын. По его мнению, скинни и джинсы с дырками наносят угрозу государственности.

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Также политик боится "декадентского" влияния Запада на молодежь. Ким Чен Ын считает, что самовыражения во внешнем виде среди молодежи может привести к свержению установившегося режима КНДР.

Северокорейский лидер издал декрет о том, что людей, придерживающихся "экстравагантной моды" надо отправлять в трудовые лагеря.

Власти Северной Кореи отказалась от участия в Олимпиаде-2020/21 в Токио.