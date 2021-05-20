За ношение джинсов отправляют в трудовые лагеря

В Северной Корее запретили носить джинсы.
Об этом сообщили в сюжете ТСН.
Запрет наложил лидер страны Ким Чен Ын. По его мнению, скинни и джинсы с дырками наносят угрозу государственности.
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Также политик боится "декадентского" влияния Запада на молодежь. Ким Чен Ын считает, что самовыражения во внешнем виде среди молодежи может привести к свержению установившегося режима КНДР.
Северокорейский лидер издал декрет о том, что людей, придерживающихся "экстравагантной моды" надо отправлять в трудовые лагеря.
Власти Северной Кореи отказалась от участия в Олимпиаде-2020/21 в Токио.
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