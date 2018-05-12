За коллекцию Рокфеллера выручили рекордные 830 млн долларов

Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за рекордные деньги. ФОТО: Rubiс

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 млн долларов.

Об этом сообщило Deutche Welle.

Это самая крупная выручка от продажи с аукциона частной коллекции произведений искусства. Прежний рекорд в 373 млн евро был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

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Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античная мебель, фарфор и скульптуры. Они были распроданы на аукционе Сhristie's в Нью-Йорке за несколько дней. Последний раунд торгов завершился 11 мая.

Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году, а его жена Пегги - в 1996 году. Состояние Рокфеллеров составляли $3,3 млрд за данными Forbes. В рейтинге самых богатых людей мира Рокфеллер занимал 581 место.