За коллекцию Рокфеллера выручили рекордные 830 млн долларов

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 225
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 549
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1953
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1711
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2925
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51578
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3294
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7686
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
11
10
10
4
15
Уникальная пещера и VIP-яхты - что посмотреть в турецкой Аланьи
Уникальная пещера и VIP-яхты - что посмотреть в турецкой Аланьи
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Видео
Все видео
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео
Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 12024
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2484
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7605
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6741
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
Просмотров: 180
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
суббота, 12 мая 2018 11:04

За коллекцию Рокфеллера выручили рекордные 830 млн долларов

  Комментировать
За коллекцию Рокфеллера выручили рекордные 830 млн долларов
Коллекция Рокфеллера ушла с молотка за рекордные деньги. ФОТО: Rubiс

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 млн долларов.

Об этом сообщило Deutche Welle.

Это самая крупная выручка от продажи с аукциона частной коллекции произведений искусства. Прежний рекорд в 373 млн евро был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

Все вырученные средства пойдут на благотворительность, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дэвид Рокфеллер: чем запомнился самый старший миллионер

Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античная мебель, фарфор и скульптуры. Они были распроданы на аукционе Сhristie's в Нью-Йорке за несколько дней. Последний раунд торгов завершился 11 мая.

Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году, а его жена Пегги - в 1996 году. Состояние Рокфеллеров составляли $3,3 млрд за данными Forbes. В рейтинге самых богатых людей мира Рокфеллер занимал 581 место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За коллекцию Рокфеллера выручили рекордные 830 млн долларов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Россия не смогла отказаться от украинской соли

Президента США наградили титулом почетного доктора Киевского университета

Луценко отмечает вторую годовщину на посту генпрокурора

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 130176
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 119246
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 70900
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 17 Просмотров: 51578
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
Актриса с глубоким декольте оконфузилась на красной дорожке
10
 Просмотров: 44602
Больше всего комментируют
17
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
9
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Голосов: 33
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua