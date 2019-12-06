За $ 120 тыс. продали банан, приклеенный к стене скотчем

Инсталляцию продали на ярмарке. Фото: UDN

Банан, приклеенный к стене скотчем, продали на аукционе за $ 120 тыс.

Инсталляция является работой итальянского художника Маурицио Каттелана. Ее продали на художественной ярмарке "Арт-Базель" во Флориде, сообщает Bird in flight.

Каттелан решил принять участие в подобном мероприятии впервые за 15 лет. Специально к арт-ярмарке создал инсталляцию "Комик" - банан, приклеенный к стене куском скотча.

Художник сделал три версии инсталляции. Бананы для них приобрел в местном супермаркете. Две работы уже купили по $ 120 тыс. за каждую. Соглашения заключили так быстро, что третью версию решили продать за $150 тыс. музею или галереи.

Если никто не приобретет работу, в конце недели ее просто выкинут.

Над идеей инсталляции художник работал около года. Во время путешествий он приклеивал банан к стене своей комнаты в отеле.

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Художник создавал скульптуру банана из смолы и из бронзы, затем банан, окрашенный бронзовой краской. В конце концов он вернулся к оригинальной идеи с обычным бананом.

Арт-дилер Эммануэль Пэррот рассказал, что каждая деталь инсталляции была тщательно продумана, вплоть до наклона угла банана. Он отметил, что бананы - символ международной торговли, двойной смысл и классическое приспособление для юмора.

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