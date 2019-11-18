Wizz Air предлагает ликвидировать бизнес-класс. Назвали причину

Как утверждают в Wizz Air, отказ от бизнес-класса должен стать одним из шагов в борьбе с изменениями климата. ФОТО: avianews.com

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса, чтобы предотвратить дальнейшие изменения климата.

Полностью отменить бизнес-класс предлагает на рейсы продолжительностью до 5 часов. Сообщает об этом Forbes.

"Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше по сравнению с пассажирами эконом-класса", — аргументировал Варади.

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За последующие 10 лет в Wizz Air планируют сократить выбросы углекислого газа минимум на 30% для каждого пассажира.

Итальянский лоукостер может запустить рейсы из Мариуполя и Запорожья. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Заявлял о возможности полетов из этих аэропортов и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.