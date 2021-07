Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести

16 человек пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе компании Bayer в городе Леверкузене, Германия. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Пятеро сотрудников пропали без вести, пишет издание DW.

Взрыв произошел в хранилище центра по уничтожении отходов, отметили в компании. Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф объявило предупреждение о чрезвычайном уровень опасности.

Масштаб и последствия инцидента устанавливаются. Причины взрыва пока неизвестны, заявили в полиции.

На месте работают пожарные, полиция и спецтехника. Взяли первые пробы воздуха - опасности для людей не нашли.

Explosion in Leverkusen: huge column of smoke over the Chempark Bayer, Leverkusen Germany. pic.twitter.com/IDzTzmVvUV