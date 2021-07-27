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вторник, 27 июля 2021 16:52

Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести

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Взрыв на химическом заводе: сообщили число пострадавших и пропавших без вести
На химическом заводе Bayer произошел взрыв. Фото: Reuters

16 человек пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе компании Bayer в городе Леверкузене, Германия. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Пятеро сотрудников пропали без вести, пишет издание DW.

Взрыв произошел в хранилище центра по уничтожении отходов, отметили в компании. Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф объявило предупреждение о чрезвычайном уровень опасности.

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Масштаб и последствия инцидента устанавливаются. Причины взрыва пока неизвестны, заявили в полиции.

На месте работают пожарные, полиция и спецтехника. Взяли первые пробы воздуха - опасности для людей не нашли.

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После взрыва на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли.

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