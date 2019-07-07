Взорвался бензовоз: погибли трое туристов

В Свердловской области России взорвался бензовоз. Произошло это около полуночи по местному времени 7 июля на 44 километре дороги Карпинск - Кытлым.

Погибли 3 человека и еще 11 пострадали. Водитель грузовика был пьян.

Бензовоз с топливом направлялся в поселок Кытлым. Эта дорога является технологической и ее используют только при добыче полезных ископаемых: ни областного, ни местного, ни федерального значения она не имеет. В Китлими бензовоз был дозаправить технику, добывает каменный породу, сообщает "РИА Новости"

По другим данным он был дозаправить технику, обеспечивает безопасность на горном марафоне "Конжак - 2019".

Инцидент произошел из-за того, что водитель позволил, чтобы на верх цистерны вылезли 10 туристов, поэтому он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В результате из-за разгерметизации авто загорелось и произошел взрыв. Бензовоз перевозил только 50 литров топлива с 4500 возможных.

"Двое туристов подошли к водителю автоцистерны с просьбой довести их до автодороги. Когда они двигались промышленной пути из Иовский плато (горное плато, окруженное вершинами Конжаковский камня - 24 канал) в сторону дороги Карпинск - Кытлым их остановили еще восемь туристов ", - рассказали в областной прокуратуре.

В момент инцидента туристы находились рядом с бензовозом. Правоохранители установили личности только двух из них - это мужчина 1968 года рождения с Карпинская и женщина 1976 года рождения с Краснотурьинск. Они погибли. Кроме того, пострадали 7 человек, в том числе одна женщина, пять мужчин и 14-летний подросток. Госпитализация водителю не понадобилась.

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Семеро из пострадавших сейчас находятся в больнице, состояние четверых - средней степени тяжести, двух, включая несовершеннолетним, - тяжелое. Последних в больницу были доставлены авиацией. Водителю госпитализация не понадобилась.

В полиции выяснили, что 51-летний водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии: в его крови обнаружили 0,76 промилле алкоголя (в России разрешена норма - 0,3 промилле). Правоохранители говорят, что раньше он злостным нарушителем правил дорожного движения не был.

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