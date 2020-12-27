Взорвали мост с истекшим сроком эксплуатации: видео

760-метровый мост рухнул за 10 секунд. Фото: Скриншот с видео

В Китае, в городе Чанша взорвали 760-метровый мост, у которого истек срок эксплуатации.

Перед тем, как старый мост уничтожить, рядом построили и запустили новый мост. Видео с места происшествия опубликовал местный канал New China TV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как сияет отремонтированный мост через Русановский пролив

За взрывом наблюдали туристы и местные жители.

Для уничтожением сооружения взрывотехникам понадобилось 10 секунд.

В Гонконге открыли новый подводный тоннель. Он является самым длинным и глубоким из имеющихся в мегаполисе. Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном.