Выжидает: рассказали об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня", - подчеркнул он.
По словам Пескова, пока "неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России". В РФ также интересуются вопросом отношения Зеленского к Минским договоренностям.
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"В целом подход положительный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения Украины и России будут восстановлены, независимо от того, как "будут складываться отношения с украинскими элитами".
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