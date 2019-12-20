Выяснили, кто обстрелял силовиков под зданием ФСБ в Москве

В Москве выяснили, кто открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в столице РФ.

Им якобы оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга", сообщает российское издание Life shot.

Также при себе нападавший имел пистолет и нож.

Автор: Life shot.

Убитый жил в Подольске, окончил Российскую академию правосудия. Недавно занял третье место в стрельбе из пистолета. Также мужчина проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.

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"Кроме того, в сети был найден профайл человека с таким же именем и фамилией. Согласно информации, мужчина осуществлял деятельность в области права в Подольске. Отмечается, что физическое лицо прекратило деятельность на основании собственного решения", - передает Lenta .ru.

Ранее сообщалось, что в Москве на приемную ФСБ 19 декабря напали три человека. В перестрелке с охраной двух нападавших убили. Третий забаррикадировался в другом здании и продолжил стрельбу. Его ликвидировали.