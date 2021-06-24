Вынесли первый приговор за штурм Капитолия: женщину осудили на 3 года условно

Начали выносить приговоры за штурм Капитолия. Фото: Reuters

В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия протестующими 6 январе 2021 года.

49-летнюю Анну Морган-Ллойд приговорили к трем годам условно, вместо тюремного заключения, сообщает NBC News.

Женщина признала себя виновной по одному из обвинений относительно незаконного митинга в Капитолии. Зато еще три обвинения с нее сняли. Все они касались мелких правонарушений. Максимально женщина могла получить до шести месяцев тюрьмы.

Кроме условного срока она обязана отработать 40 часов общественных работ и выплатить 500 долларов компенсации.

Согласно судебным документам, в первые дни после беспорядков осужденая приветствовала события, которые произошли в Капитолии. Но прокуроры говорят, что, похоже, впоследствии она изменила позицию, осознав последствия своих действий. Морган-Ллойд провела в Капитолии около 10 минут и не принимала участия в каких-либо насильственных действиях и не повреждала любое имущество.

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6 января сотни людей прорвались через полицейский кордон в здание Капитолия в Вашингтоне, где американский парламент должен утвердить результаты выборов президента США. Заседание Сената (а впоследствии - и Палаты представителей) временно прервали, а в Конгрессе объявили локдаун. Однако конгрессмены позже собрались на заседание и объявили Байдена победителем выборов.