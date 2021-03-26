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пятница, 26 марта 2021 10:26

Выиграла в лотерею $2,5 млн, а теперь живет за счет помощи на детей

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Выиграла в лотерею $2,5 млн, а теперь живет за счет помощи на детей
Келли Роджерс было 16 лет, когда выиграла в лотерею / Press Association

Когда 16-летняя Келли Роджерс выиграла $2,5 млн в лотерею в 2003-м, то думала, что это на всю жизнь. Однако, растратив выигрыш, 25 марта она оказалась в суде, потому что разбила свое авто о забор фермера в Англии. При этом у нее был положительный тест на кокаин.

Мать 4 детей Роджерс и ее парень Джейсон Фирон скрылись с места аварии в декабре 2020-го, однако их впоследствии поймал полицейский. Об этом пишет Sun.

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Роджерс, которой сейчас 33 года, прыснула в правоохранителю газовым баллончиком и отказалась сдать алкотест, но на салфетке в ее авто нашли следы кокаина. Фирон заявил, что за рулем была его девушка.

Роджерс на 11 недель поставили электрический браслет, который ограничивает передвижение в ночное время, а также запретили водить авто 22 месяца. Она также призналась в сопротивлении полицейскому и была оштрафована на $275.

Сейчас женщина живет за счет помощи на детей. Ранее Роджерс рассказывала, как выигрыш погрузил ее в цикл отчаяния, когда фальшивые друзья забирали у нее деньги, и у нее был ряд неудачных отношений.

Подробности падения девушки были раскрыты во время суда. Она потратила почти $2,75 млн на одежду, вечеринки, друзей и семью. В 2018-м ее избили на ночной вечеринке 2 женщины. Напавшие Мари Хинд, 38 лет, и Джейд Куэйл, 27 лет, были позже арестованы. У Роджерс были сломаны ребра, выбиты зубы и необратимо повреждено зрение.

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