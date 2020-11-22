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воскресенье, 22 ноября 2020 13:27

Выборы в США: суд отклонил иск Трампа

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Выборы в США: суд отклонил иск Трампа
Как отметили американские издания, это была последняя серьезная дело, направленная на то, чтобы вернуть результаты выборов в пользу Трампа. Фото: pixabay

Иск штаба президента США Дональда Трампа отклонил Окружной суд в штате Пенсильвания.

Они просили суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте, сообщает Bloomberg.

Штаб аргументировал это тем, что выборы сфальсифицированы. Однако судья, рассматривавший иск, назвал такие аргументы "надуманными", а обвинения - "спекулятивными".

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Как отметили американские издания, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы вернуть результаты выборов в пользу Трампа. Однако им это не удалось. Более того, суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Адвокаты действующего президента Америки Дональда Трампа выдвинули ряд версий с обстоятельствами, из-за которых тот проиграл 3 ноября. Адвокат Сидни Пауэлл заявила, что на фальсификацию выборов президента повлияли "деньги коммунистов из Венесуэлы, Кубы и, вероятно, Китая", а система электронного голосования Dominion и другие схожие технологии были "созданы в Венесуэле по указанию Уго Чавеса".

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