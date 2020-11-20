Выборы в США: повторный пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

Подтверждена победа Байдена. Фото: Reuters

Ручной пересчет голосов на президентских выборах в американском штате Джорджия, инициированный через небольшой разрыв между кандидатами, подтвердил победу демократа Джо Байдена.

"По окончательным результатам перерасчета, Байден победил Трампа на 12 284 голоса. Это немного меньше для Байдена, по сравнению с результатами предыдущего подсчета", - отмечается в сообщении CNN со ссылкой на заявление государственного секретаря штата Брэда Рфенспергера.

Официальные представители, отвечающие за проведение выборов в штате, подтвердили отсутствие масштабных фальсификаций или нарушений во время голосований и определения результатов.

Было выявлено более 5,8 тысячи неучтенных бюллетеней, что дало Трампу около 1400 новых голосов. Он поспешил назвать это доказательством нарушений. Однако, как установила комиссия, этот случай произошел из-за человеческой ошибки, и не свидетельствует о мошенничестве или фальсификации голосований в пользу кого-то из кандидатов.

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Согласно законодательству, окончательные результаты выборов должны быть утверждены на местном уровне до пятницы.