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Выборы в Казахстане: сообщили результаты экзит-полов

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Выборы в Казахстане: сообщили результаты экзит-полов
Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв прівітав однопартійців з перемогою. Фото з відкритих джерел

На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия "Нур Отан", набравшая 71,97%. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с победой.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные экзит-пола, который провел исследовательский институт "Общественное мнение".

В течение дня было проведено четыре волны опросов. Было опрошено 244 тысячи избирателя. В проведении опроса было привлечено более 600 интервьюеров, рассказала директор института Айнур Мажитова.

По результатам исследования, второе место на выборах заняла Демократическая партия "Ак Жол" (10,18% голосов).

Третье - "Народная партия Казахстана" с 9,03% голосов. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (5,75%) и партия "Адал" (3,07%), не преодолевают барьер в 7%.

Выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан прошли 10 января 2021 года. Это восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными. Одновременно прошли выборы в областные, городские и районные маслихаты.

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