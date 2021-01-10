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воскресенье, 10 января 2021 03:25

Вся страна осталась без света

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Вся страна осталась без света
В связи с массовым отключением электричества в 114 городах страны армия и ВВС Пакистана находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Фото из соцсетей

Вечером 9 января в Пакистане, где проживает более 200 млн человек, отключили электроэнергию.

В связи с массовым отключением электричества в 114 городах страны армия и ВВС Пакистана находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом сообщает The News.

По словам заместителя комиссара Исламабада Хамзы Шафкаата, линии Национальной транспортной диспетчерской компании вышли из строя, что привело к отключению.

В то же время сенатор парламента Пакистана Фейсал Джавед Хан заявил, что блэкаут в Пакистане произошел из-за "внезапное падение частоты в системе передачи электроэнергии".

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В результате аварии, произошедшей 9 января на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на территории Полтавской области, 16 населенных пунктов остались без газоснабжения.

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