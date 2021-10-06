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Вступление в НАТО: Столтенберг призвал не бояться раздражения России

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Вступление в НАТО: Столтенберг призвал не бояться раздражения России
Столтенберг призвал не бояться разозлить Россию вступлением Украины в НАТО. Фото: УНИАН

Страны НАТО должны усилить сотрудничество со странами-аспирантами, которые хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, в том числе Украиной и Грузией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в университете Вашингтона 5 октября, пишет Укринформ.

"Мой месседж к странам НАТО в том, что мы должны усилить поддержку, сделать больше для стран-аспирантов. И мы говорили об этом вчера (4 октября. - Gazeta.ua) с Джо Байденом (президентом США. - Gazeta.ua)", - сказал Столтенберг.

Учениями и помощью в осуществлении реформ, борьбе с коррупцией и укреплении оборонительных институтов Альянс должен усилить поддержку, добавил генсек.

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Он раскритиковал позицию отдельных Западных политиков, что вступление Украины и Грузии в НАТО разозлит РФ. По его мнению, провокации делает именно российская сторона, когда акцентирует на этом.

"Я слышу отдельные голоса на Западе, что мы должны быть осторожными (с расширением НАТО. - Gazeta.ua), поскольку это провоцирует Россию. Но они таким образом утверждают, что меньшие страны не имеют права выбирать свою политику, что нарушает их суверенитет. Идея о том, что Россию будет провоцировать присоединения меньших соседей в НАТО, абсолютно ошибочная", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил опыт Норвегии. Несмотря на то, что СССР и лично Иосиф Сталин выступали против вступления Норвегии в НАТО, страна все же воспользовалась этим правом, и в 1949 году стала членом Альянса.

"Мы присоединились. Наверное, определенно провоцировали (Москву. - Gazeta.ua), но сейчас мы являемся частью счастливой семьи", - отметил Столтенберг.

Йенс Столтенберг заверил, что Украина и Грузия станут частью Альянса. Однако это "не вопрос завтрашнего дня", сообщил генсек.

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Дата
06
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