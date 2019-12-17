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вторник, 17 декабря 2019 01:16

Вскрыли могилу гитлеровского "Мясника", причастного к Холокосту

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Вскрыли могилу гитлеровского &quot;Мясника&quot;, причастного к Холокосту
Гейдрих по прозвищу "Мясник" разработал план Холокоста. Фото: istpravda.com.ua

В Берлине неизвестные вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха, одного из главных виновников Холокоста по прозвищу "Мясник".

В частности, на могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина исчезла надгробная плита с его именем, сообщает BBC.

Прах Гейдриха остался нетронутым.

Берлинская полиция пытается установить личности неизвестных.

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В полиции не исключают, что те, кто раскрыл могилу, имели доступ к определенной конфиденциальной информации и точно знали, где находится могила.

Гейдриха называли "злым гением Гиммлера". Он возглавлял Главное управление имперской безопасности, в подчинении которого находилась полиция безопасности Германии и гестапо. Историки считают Гейдриха вторым по степени вины организатором Холокоста после самого Гитлера. За особую жестокость он получил прозвище "Мясник" и "Палач", сам Гитлер называл его "человеком с железным сердцем".

Гейдриха убили в Праге 27 мая 1942 чехословацкие партизаны, сотрудничали с британской разведкой. После его смерти нацисты в отместку уничтожили село Лидице, жителей которого обвинили в том, что они прятали партизан. Все мужское население старше 15 лет были убиты, а женщин и детей депортировали в концлагеря.

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