"Время безнаказанности истекло" - Тихановская пригрозила силовикам судом

Тихановская хочет наказать всех, кто причастен к преступлениям против прав человека. Фото: Reuters

В Единой книге регистрации преступлений 20 декабря опубликован первый список из 28 материалов проверки.

Об этом сообщила инициатор создания документа экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

По ее словам, это имена членов избирательной комиссии, которая фальсифицировала выборы.

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Пресс-служба Тихановской сообщает, что в ЕКРП более тысячи заявлений.

Среди 397 принятых заявлений, которые прошли проверку: 117 - преступления против прав граждан; 188 - по фактам пыток и насилия, 9 - убийств, 66 - по фактам должностных преступлений, 14 - других преступлений.

"Мы делаем это, чтобы больше никто не мог украсть наши голоса, пытать нас, задерживать родителей, бросая их детей в колясках посреди улицы, и издеваться над узниками совести", - заявила Тихановська.

"Все, кто появится в материалах Единой книги, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду. Время безнаказанности истекло. 20 декабря – это день, когда белорусы доказали преступления, с которых в августе начался наш протест. Но еще важнее, что 20 декабря – это день, когда белорусы доказали, что могут сами вернуть в страну закон", - подытожила она.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала Единую книгу регистрации преступлений - онлайн-платформу, куда каждый потерпевший, свидетель или соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами.