Впервые в истории: НАТО разворачивает элементы сил реагирования

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы реагирования.
Об этом говорится в заявлении военного комитета Альянса.
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Многие союзники НАТО предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.
Члены Североатлантического союза также решили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО будут продолжать приспосабливаться к "новой норме" европейской безопасности.
В НАТО исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля, передает телеканал NBC News.
"У нас нет намерений входить в Украину ни землей, ни воздухом", – сказал он.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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