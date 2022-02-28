Впервые в истории: НАТО разворачивает элементы сил реагирования

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы реагирования.

Об этом говорится в заявлении военного комитета Альянса.

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Многие союзники НАТО предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.

Члены Североатлантического союза также решили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов НАТО будут продолжать приспосабливаться к "новой норме" европейской безопасности.

В НАТО исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 февраля, передает телеканал NBC News.

"У нас нет намерений входить в Украину ни землей, ни воздухом", – сказал он.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.