Впервые провели операцию по пересадке легких от живого донора человеку с коронавирусом

В Японии пересадили легкие женщине с коронавирусом. Фото: kpfu

В Японии впервые в мире прошла операция по пересадке легких от живого донора человеку с коронавирусом.

Подробности передало издание NHK Japan.

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Женщине пересадили части легких мужа и сына. Она заболела коронавирусом еще в конце 2020 года. Состояние здоровья постепенно ухудшалось. У нее начали отказывать легкие.

Врачи попытались провести операцию. Она продолжалась 11 ч. Сейчас пациентка и доноры чувствуют себя хорошо.

В Тернополе в областном перинатальном центре от коронавируса умерла 26-летняя женщина. Была на последних неделях беременности.