ВОЗ выступила против "паспортов вакцинации"

В ВОЗ отметили, что не известно, как долго держится иммунитет. Фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения выступила против плана Еврокомиссии ввести "цифровые зеленые паспорта вакцинации".

Сейчас неизвестно, сколько держится иммунитет после вакцинации от коронавируса, заявил директор регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью изданию Die Welt.

"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью", - сказал он.

Заявил, что появления таких паспортов не удастся избежать.

"Однако ВОЗ этого не рекомендует", - добавил Клюге.

В паспорте должны указывать данные о вакцинации от коронавируса, ход Covid-19 и отрицательные тесты на коронавирус. Авторы законопроекта о паспорте вакцинации считают, что паспорта позволят отменить ограничения.

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5 марта министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман сообщил, что паспорта вакцинации появятся в стране к лету.

Десятки стран, среди которых нет Украины, начали вакцинацию от Covid-19. Она дает шанс постепенно снять карантин и вернуться к жизни, какая была до коронавируса. Однако в новом постковидном мире будут нюансы. Один из них - внедрение "иммунных паспортов" или "паспортов вакцинации" для путешествий, а, возможно, и для работы или посещения общественных мест. Такие документы потребуются вместо тестов на коронавирус или отбытия 14-дневного карантина после пересечения границы.