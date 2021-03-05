ВОЗ выступила против "паспортов вакцинации"

 
Ексклюзивы
1/5
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 801
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 405
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1161
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1701
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 459
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3438
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 801
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1315
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1539
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
7
4
6
5
4
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
На орбите Земли построят отель
На орбите Земли построят отель
Видео
Все видео
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 135
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 279
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 405
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1035
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 126
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
пятница, 05 марта 2021 21:20

ВОЗ выступила против "паспортов вакцинации"

  Комментировать
ВОЗ выступила против &quot;паспортов вакцинации&quot;
В ВОЗ отметили, что не известно, как долго держится иммунитет. Фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения выступила против плана Еврокомиссии ввести "цифровые зеленые паспорта вакцинации".

Сейчас неизвестно, сколько держится иммунитет после вакцинации от коронавируса, заявил директор регионального европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в интервью изданию Die Welt.

"Мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью", - сказал он.

Заявил, что появления таких паспортов не удастся избежать.

"Однако ВОЗ этого не рекомендует", - добавил Клюге.

В паспорте должны указывать данные о вакцинации от коронавируса, ход Covid-19 и отрицательные тесты на коронавирус. Авторы законопроекта о паспорте вакцинации считают, что паспорта позволят отменить ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов не исключает иммунных паспортов

5 марта министр энергетики и информационных технологий Швеции Андерс Игеман сообщил, что паспорта вакцинации появятся в стране к лету.

Десятки стран, среди которых нет Украины, начали вакцинацию от Covid-19. Она дает шанс постепенно снять карантин и вернуться к жизни, какая была до коронавируса. Однако в новом постковидном мире будут нюансы. Один из них - внедрение "иммунных паспортов" или "паспортов вакцинации" для путешествий, а, возможно, и для работы или посещения общественных мест. Такие документы потребуются вместо тестов на коронавирус или отбытия 14-дневного карантина после пересечения границы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВОЗ выступила против "паспортов вакцинации"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 13779
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 11619
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 11430
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 7659
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
4
 Просмотров: 6264
Мир
Россия устроила неудачную провокацию с двойником Пригожина
Россия устроила неудачную провокацию с двойником Пригожина Просмотров: 711
За нарушение карантина будут давать 20 лет тюрьмы
За нарушение карантина будут давать 20 лет тюрьмы Просмотров: 405
Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину
Суд обязал Навального выплатить компенсацию Пригожину Просмотров: 252
В мире выбрасывают 17% еды
В мире выбрасывают 17% еды Просмотров: 45
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
Для путешествий нужно надать справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
2
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Голосов: 201
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть