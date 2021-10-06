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среда, 06 октября 2021 21:29

ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии

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ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии
Вакцина против малярии спасет в десятки тысяч жизней детей / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения приняла первую в мире вакцину против малярии Mosquirix.

Вакцинировать ней будут детей в некоторых странах Африки от рождения. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

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Вакцинe создала компания GlaxoSmithKline. Она "пробуждает" иммунную систему ребенка для борьбы с паразитом Plasmodium falciparum, который является возбудителем малярии.

В ВОЗ отмечают, что рекомендовали использовать вакцину после тестовой иммунизации 800 тыс. детей в Гане, Кении и Малави.

"Малярия остается основной причиной детских болезней и смерти в Африке, южнее Сахары. Ежегодно от малярии погибает более 260 тыс. африканских детей в возрасте до 5 лет", - говорится в заявлении организации.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, использование препарата поможет сохранить десятки тысяч детских жизней ежегодно.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина от малярии для детей - это прорыв в науке, здоровье детей и борьбе с малярией", - заявил Гебрейесус.

Вакцину вводят тремя дозами в возрасте от 5 до 17 месяцев и четвертой дозой через 18 месяцев.

В Литве планируют выплачивать пенсионерам по 100 евро за вакцинацию от Covid-19. Соответствующий проект подготовило Министерство социальной защиты и труда страны.

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06
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