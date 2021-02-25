Восстановление Капитолия после штурма будет стоить более $30 млн

Ремонт Капитолия будет стоить десятки миллионов. Фото: Reuters

На восстановление Капитолия в США, который 6 января пострадал от штурма сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, понадобится более $30 млн.

Об этом сообщил штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон во время слушания в комитете, пишет CBS News.

По словам мужчины, сумма пойдет на уборку разбитого стекла, фрагментов дверей, смывания граффити и восстановления безопасности на территории.

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Больше всего вред зданию принесло использование перечных баллончиков и огнетушителей.

"После вреда, причиненного нашим драгоценным произведениям искусства и статуям, будут необходимы их профессиональная чистка и консервация", - прокомментировал Блэнтон.

По его мнению, на восстановление Капитолия $30 млн будет мало.

Штурм Капитолия США 6 января 2021-го сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа был "скоординированным нападением в военном стиле".