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среда, 03 марта 2021 12:14

Воры украли 600 л пива со дна океана

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Воры украли 600 л пива со дна океана
Бочки с пивом хранились на дне / Newsflash

Воры украли 600 л пива, которое созревало на месте затопленного корабля. Они подняли пиво с морского дна у берегов Аргентины.

В ноябре 2020-го 3 местные пивоварни спрятали пиво у затопленного рыболовного корабля. Они думали, это будет безопасно, потому что судно лежало в 5 км от берегов города Мар-де-Плата, на глубине 20 м. Об этом пишет Daily Star.

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Но, когда на прошлой неделе поплыли по бочки, нашли тайник пустой. Вместо бочек был только металлический каркас. Один из пивоваров сказал, что воры разрушили его мечты о пиве с дна океана.

Пиво ограниченного выпуска должны были смешать с другим перед разливом в бутылки и продажей. Выручка должна была поступить в местный Государственного музей естественных наук Лоренцо Скалья.

Карлос Бреллес, 52 года, обладающий местной школой подводного плавания, участвовал в 1-м погружении в ноябре 2020-го, признался, что плакал, узнав о преступлении.

"Думаю, за этим стояли 2-3 человека. Они прибыли к затопленному судну, нырнули на 20 метров и вытащили бочки, в которых созревало пиво. Мечты о пиве со дна океана разбиты. Они не только украли бочки, но надежды бизнесменов и наемных работников, у которых и так неудачный год. Украли возможность собрать деньги, которые помогли бы профинансировать Музей естественных наук", - говорит Бреллес.

Местные пивоварни Heller, La Paloma и Baum de Mar de Plata в прошлом году наняли дайверов, чтобы спрятать напиток. Тайник был надежно прикреплен к затонувшему кораблю Kronomether, покинутому после распада СССР 1991 года. Позже судно затопили у берегов Аргентины 2014-го. Оно стало популярным местом среди дайверов.

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03
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