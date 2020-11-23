Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска

Женщина, похожая на спикера самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, участвовала в вечерних "зачистках" Минска от революционных лент и патриотических муралов. Фото: espreso.tv

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт участвовала в вечерних "зачистках" Минска от революционных бело-красно-белых лент и патриотических муралов, что под прикрытием МВД регулярно устраиваются приближенными к Лукашенко спортсменами- "титушками".

Известно по крайней мере об одном подтвержден факте личного участия Эйсмонт. Этому вопросу было посвящено ее несколько телефонных разговоров с ответственным за подразделения "титушок" другом Лукашенко, руководителем Федерации хоккея Беларуси и тренером президентской хоккейной команды Дмитрием Басковым, датированных 18-19 октября 2020 года. Записи бесед между ними общей продолжительностью в 21 минута размещены на Vimeo.

На аудио люди с голосами, похожими на голоса Баскова и Эйсмонт, в воскресенье, 18 октября, детально обсуждают планы по посещению дворов минских жилых массивов, а вечером в понедельник, 19 октября, согласовывают действия - как свои, так и подчиненных им людей. Ими называются номера задействованных транспортных средств (в т.ч. из Федерации хоккея), маршруты передвижения, а также фамилии милицейских чиновников, которые обеспечивают их безопасность, и имена тех, кто был с ними в тот вечер.

Вместе со служебными водителями всех вместе насчитывалось 12 человек.

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19 октября группа встретилась в 20:30, после чего шарила по Минску и срезала бело-красно-белые ленты и зарисовывала антипрезидентские муралы, а в случае отпора со стороны противников Лукашенко вступала с ними в схватку.

При этом они были готовы к применению силы и вооруженные травматикой и спецсредствами ( "аерозольчикы, палочки"), о чем лично позаботилась Эйсмонт.

Определить дату основных событий по данным записей, а речь идет о 19 октября, помогли жители минского ЖК "Мегаполис". Люди выложили видео с "титушками", которые тогда приехали к ним уничтожать патриотическую символику. Имела место драка.

Прибывшие мужчины валили местных ребят на землю, а женщины светили им в лицо фонариками. Нападающих сняли на телефоны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал навести порядок в Минске, а также убрать стихийные мемориалы. Мол, Минск на кладбище превращать нельзя. Такое мнение 99,9% минчан.