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понедельник, 17 декабря 2018 18:57

Волкер отменил встречу с Сурковым

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Волкер отменил встречу с Сурковым
Волкер не поедет в Москву до освобождения украинских моряков. Фото: 112

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер отменил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым через российскую агрессию в Керченском проливе.

Встреча должна была состояться в декабре в Москве, сообщил Волкер во время видеоконференции, передает LB.

"Я предложил приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море", - сказал Волкер.

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Через акт агрессии президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Волкер. Он добавил, что решил поступить так же и отложить свою встречу, пока Россия держит в плену украинских моряков.

Россия должна вернуть захваченных украинских моряков к Рождеству или Новому году. США рассматривают усиление давления на Россию в связи с задержанием украинских моряков, об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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