Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы

Вертолет Вооруженных сил США Sikorsky UH-60 Black Hawk совершил аварийную посадку на одной из улиц Бухареста.
Пострадавших нет, однако вертолет сбил несколько столбов освещения. Об этом сообщает digi24.ro.
Инцидент произошел во время подготовки к параду и пролету американских и румынских вертолетов над Бухарестом в честь Дня авиации.
Как отмечается, Black Hawk совершил аварийную посадку прямо на дороге на площади Шарля де Голля. После инцидента авиашоу ко Дню авиации решили отменить.
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