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пятница, 16 июля 2021 19:17

Военный вертолет США совершил опасную аварийную посадку посреди улицы

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  В Бухаресте совершил аварийную посадку вертолет вооруженных сил США. Фото: facebook.com/AeronewsGloba
В Бухаресте совершил аварийную посадку вертолет вооруженных сил США. Фото: facebook.com/AeronewsGloba

Вертолет Вооруженных сил США Sikorsky UH-60 Black Hawk совершил аварийную посадку на одной из улиц Бухареста.

Пострадавших нет, однако вертолет сбил несколько столбов освещения. Об этом сообщает digi24.ro.

Инцидент произошел во время подготовки к параду и пролету американских и румынских вертолетов над Бухарестом в честь Дня авиации.

Как отмечается, Black Hawk совершил аварийную посадку прямо на дороге на площади Шарля де Голля. После инцидента авиашоу ко Дню авиации решили отменить.

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В Томской области России исчез с радаров пассажирский самолет Ан-28. На борту судна находилось 17 пассажиров, среди них четверо детей.

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