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понедельник, 21 февраля 2022 02:01

Спецтема: Враг возле украинской границы

Военные корабли России вошли в Азовское море

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Военные корабли Черноморского флота РФ были зафиксированы при прохождении в направлении Азовского моря.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

По его информации, днем ​​в Азовское море зашли шесть кораблей.

В то же время Клименко не сообщает о закрытии воздушного пространства над Азовским морем.

"О закрытии воздушного пространства над частью Азовского моря через NOTAM, сообщение авиаперсонала подтвердить или не подтвердить не можем, это не наш профиль. Новых перекрытий морских районов Азовского моря не было – там достаточно закрытых районов и без того, в том числе непосредственно напротив Мариуполя" , – сообщил он.

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Российские СМИ сообщают, что Минобороны РФ выпустило сообщение NОТАМ, где говорится, что большую часть моря и воздушное пространство над ним закроют на 5 дней.

Автор: Фото: t.me/insiderUKR
  Российские СМИ сообщают о закрытии воздушного пространства над морем на период военных учений.
Российские СМИ сообщают о закрытии воздушного пространства над морем на период военных учений.
В этот период, с 21 по 26 февраля, Россия будет проводить военные учения.
9 февраля СМИ сообщили, что Россия перекрывает Украине Черное и Азовское моря под видом учений. Объявленные маневры прошли с 13 по 19 февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация проводит ползучую оккупацию Азовского и Черного моря и использует временно оккупированный Крым как полигон.
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