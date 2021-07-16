ВМС США впервые в истории приняли на службу женщину

Впервые в истории ВМС США приняли на службу женщину. Фото: navy.mil

В четверг, 15 июля, ВМС США впервые в своей истории приняли на службу женщину. Она прошла все необходимые испытания и будет работать оператором одной из корабельных команд спецназа.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Кандидаты на службу должны "соответствовать высоким стандартам" и "проявлять характер, умственные и лидерские качества". Только 35% кандидатов завершают отбор.

"Стать первой женщиной, успешно прошедшей отбор в силы военно-морских спецопераций - это чрезвычайное достижение. И мы невероятно гордимся коллегой", - заявил командующий спецназом контр-адмирал Хью Говард.

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Личность женщины засекретили из соображений безопасности, ведь она будет участвовать в тайных операциях.

Женщина стала одной из 17 нынешних выпускниц программы отбора в силы военно-морских спецопераций.

За всю историю ВМС США только 18 женщин пытались пополнить их ряды. 14 из них не прошли отбор, а остальные три в перспективе могут стать членами спецназа.

Силы военно-морских спецопераций США входят в состав сил спецопераций. Они занимаются тайными разведывательными и контрразведывательными действиями на морском театре военных действий, в частности с использованием навигации и радиотехники.