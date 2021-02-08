Власти Гаити заявляют о неудачной попытке переворота

В Гаити по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента задержаны более 20 человек.
Об этом сообщает BBC.
"23 человека, в том числе судья верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, арестованы в воскресенье по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Моиз поблагодарил службы безопасности, заявив, что целью заговорщиков была его жизнь.
В Черногории отменили решение суда по делу о попытке государственного переворота во время парламентских выборов в 2016 году.
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