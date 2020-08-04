"Вирус отступает" - Трамп сделал заявление относительно ситуации с Covid-19

Президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус в США отступает. Фото: REUTERS

В США с прошлой недели фиксируют улучшение ситуации с Covid-19.

По всей стране количество случаев заражения сокращается. Это очень обнадеживающий признак. Об это на пресс конференции сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы начинаем видеть признаки существенного прогресса. По всей стране количество случаев заражения сократилось примерно на 6% с прошлой недели. Я должен добавить, что вирус отступает", - сказал Трамп.

Что касается эпицентров распространение коронавируса в южных и западных штатах страны, то, по словам Трампа, там наблюдаются небольшие улучшения. В частности, недельные показатели случаев коронавируса в Аризоне сократились на 37%, в Техасе на 18,7%, и во Флориде на 21,2%.

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Президент добавил, что в 18 штатах, в том числе в Аляске, Коннектикуте, Иллинойсе, Мэриленде, Массачусетсе, Мичигане, Монтане темпы распространения вируса по-прежнему являются низкими.

В то же время Трамп заявил о необходимости сконцентрировать усилия по сдерживанию распространения вируса в ряде штатов, в частности, в Джорджии, Миссисипи, Оклахоме, Миссури, Теннесси, поскольку там в последние дни увеличилось количество диагностированных случаев Covid-19.

Он также призвал американцев соблюдать правила социального дистанцирования для предотвращения возникновения новых вспышек вируса.

В США с начала пандемии коронавируса обнаружили более 4,7 случаев заражения. Более 158 тыс. инфицированных умерли.